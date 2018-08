Im Münchner Stadtteil Neuaubing-Westkreuz haben die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) und die Stadtwerke (SWM) vier E-Mobilitätsstationen in Betrieb genommen. Sie bieten erstmals das komplette Elektro-Mobilitätsangebot der MVG samt E-Carsharing mit Fahrzeugen von Stattauto. Errichtet worden sind die Stationen am Westkreuz in der Friedrichshafener Straße 11, in Neuaubing in der Bodenseestraße 238, in Aubing in der Colmdorfstraße ...

Den vollständigen Artikel lesen ...