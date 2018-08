Medienmitteilung

Zürich, 2. August 2018

LafargeHolcim erwirbt führenden Transportbetonhersteller in Denver

LafargeHolcim hat Metro Mix, LLC, erworben, einen führenden Anbieter von Transportbeton in der Region Denver in Colorado, und stärkt damit seine Präsenz in den USA weiter. LafargeHolcim ist in den USA bereits in den Bereichen Zement, Transportbeton, Zuschlagstoffe und Asphalt aktiv.

Jan Jenisch, CEO von LafargeHolcim: "Dies ist unsere vierte Akquisition in diesem Jahr im Rahmen unserer Strategie 2022 - "Building for Growth". Metro Mix ergänzt unser bestehendes Geschäft bestens und erlaubt uns, noch stärker am Wachstum in diesem attraktiven Markt teilzuhaben. Gleichzeitig profitieren wir von kommerziellen und operativen Synergien. Ich begrüsse alle Mitarbeitenden von Metro Mix herzlich in unserem Unternehmen."

Metro Mix betreibt zwei Transportbetonwerke und erzielte im Jahr 2017 einen Nettoverkaufsertrag von rund USD 30 Millionen. Das Unternehmen hat mehr als 50 Mitarbeitende und ist in einer der am schnellsten wachsenden Gegenden der USA aktiv. Das Bevölkerungswachstum in der Region liegt über dem nationalen Durchschnitt und es wird erwartet, dass der Bedarf an Baustoffen aufgrund grosser Bauprojekte weiterhin stark sein wird.

Über LafargeHolcim

LafargeHolcim ist der führende globale Anbieter von Baustoffen und Lösungen. Das Unternehmen zählt vier Segmente: Zement, Zuschlagstoffe, Transportbeton sowie hochwertige Lösungen und Produkte wie etwa Betonfertigteile, Asphalt und Mörtel. Mit seinem umfangreichen Portfolio unterstützt LafargeHolcim Handwerker, Bauherren, Architekten und Ingenieure bei herausfordernden Bauprojekten. Dabei ermöglicht der Konzern seinen Kunden vor dem Hintergrund von Megatrends wie Urbanisierung, Bevölkerungswachstum und Nachhaltigkeit Zugang zu branchenführenden Innovationen und Services. LafargeHolcim hat seinen Hauptsitz in der Schweiz und verfügt über führende Positionen in allen Regionen. Der Konzern beschäftigt etwa 80 000 Mitarbeitende in rund 80 Ländern und verfügt über eine ausgeglichene Präsenz in aufstrebenden und reifen Märkten.

Über LafargeHolcim in den USA

Mit mehr als 7 000 Mitarbeitenden ist LafargeHolcim in den USA führend in den Bereichen Zement, Zuschlagstoffe, Asphalt und Transportbeton. Das Unternehmen verfügt über nahezu 350 Standorte in 43 Bundesstaaten. Die Kunden des Unternehmens vertrauen bei der Planung und dem Bau ihrer Projekte auf innovative Lösungen von LafargeHolcim, die für bessere Strukturfestigkeit und Ökoeffizienz sorgen.