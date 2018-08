IRW-PRESS: Saturn Oil + Gas Inc.: Saturn Oil & Gas Inc. beginnt Fertigstellung des Horizontalbohrprogramm

SASKATOON, SASKATCHEWAN - 02. August 2018 - Saturn Oil & Gas Inc. (Saturn oder das Unternehmen) (TSX.V: SMI) (FSE: SMK) ist erfreut bekanntzugeben, dass mit der Fertigstellung des zuvor angekündigten Viking- und Success-Horizontalbohrprogramms (siehe Pressemitteilung vom 16. Juli 2018) begonnen wurde.

Saturns Bohrprogramm umfasste fünf Bohrlöcher und bestand aus drei Horizontalbohrungen mit erweiterter Reichweite in der Viking Formation, einer horizontalen Bohrung mit einer halben Meile und einer horizontalen Bohrung in der Success Formation. Die erste erweiterte Viking-Horizontalbohrung von Lucky Hills mit 50% Working Interest wurde erfolgreich fertiggestellt, ausgerüstet und in Betrieb genommen. Des Weiteren wurde eine 100% unternehmenseigene Bohrung auf dem Kerrobert Gebiet erfolgreich fertiggestellt, ausgerüstet und in Betrieb genommen. Derzeit werden die verbleibenden Bohrungen fertiggestellt und das Unternehmen ist erfreut, die ersten Produktionszahlen Ende August 2018 bekannt zu geben.

Saturn ist mit der Durchführung des Bohrprogramms zufrieden und hat diese Bohrlöcher entworfen, um ein großes Entwicklungsprogramm in Q4/2018 und Q1/2019 durchzuführen. Die Durchführung dieser Bohrungen verlief reibungslos und das Programm hatte keine Unfälle oder Zwischenfälle. Wir freuen uns auf einen arbeitsreichen Herbst und die weitere Entwicklung unserer Viking- und Success-Gebiete, sagte Justin Kaufmann, P.Geo Vice President of Exploration bei Saturn Oil & Gas Inc.

Das Unternehmen möchte außerdem bekannt geben, dass die TSX Venture Exchange (TSX.V) eine Änderung des Tickersymbols des Unternehmens genehmigt hat. Die Stammaktien des Unternehmens werden an der TSX.V bei der Marktöffnung am Dienstag, den 7. August 2018, unter dem Ticker-Symbol SOIL gehandelt. Das vorherige Tickersymbol war SMI. An den Eigenschaften der Wertpapiere der Gesellschaft haben sich keine Änderungen ergeben und die derzeitigen Aktionäre sind nicht verpflichtet im Zusammenhang mit dieser Änderung Maßnahmen zu ergreifen.-

Über Saturn Oil & Gas Inc.

Saturn Oil & Gas Inc. (TSX.V: SMI) (FSE: SMK) ist ein börsennotiertes Energieunternehmen und fokussiert auf die Akquisition und Entwicklung von unterbewerteten und risikoarmen Gebieten. Saturn strebt den Aufbau eines starken Portfolios mit Cash-flow Gebieten in strategischen Regionen an. Risikobefreite Gebiete und kalkulierbare Umsetzung werden es Saturn ermöglichen mit Vorkommen und Produktion sowie anhaltende Einnahmen. Saturns Portfolio wird der Schlüssel für Wachstum und bietet langfristige Stabilität für Aktionäre.

Für weitere Informationen erreichen Sie uns unter +1 (306) 955-9946 oder www.saturnoil.com.

Im Namen des Board of Directors von

SATURN OIL & GAS INC.

John Jeffrey, MBA, CEO & Chairman

