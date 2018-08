Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Axel Springer: Auf Erfolgskurs! Aktienanalyse Der Medienkonzern Axel Springer (ISIN: DE0005501357, WKN: 550135, Ticker-Symbol: SPR, Nasdaq-Symbol: AXELF) bleibt auf Erfolgskurs, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung. Der Verlag habe seinen Umsatz im zweiten Quartal um knapp fünf Prozent auf 787 Mio. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...