Straubing (ots) - Es ist zu hoffen, dass die Lage in Harare und dem Rest des Landes in den kommenden Tagen nicht völlig eskaliert. Große Verantwortung trägt Mnangagwas Herausforderer Nelson Chamisa. Er hat sich vorzeitig zum Wahlsieger erklärt und die Stimmung damit angeheizt. Nach den tödlichen Schüssen hat er kein weiteres Öl ins Feuer gegossen. Doch er hat auch klargemacht, dass er den Anspruch auf die Macht, den er zu haben glaubt, nicht aufgeben wird.



