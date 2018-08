Berlin (ots) - Den scheelen Blick der Nachbarn gibt es schon lange nicht mehr, den bangen Blick aufs Konto schon. Das liegt auch an dem Unterhaltsrecht, das seit zehn Jahren gilt. Denn bei einer Scheidung etwa ist es juristisch nicht mehr vorgesehen, dass die Frau keinen Job findet. Mit der Reform von 2008 wurden die Unterhaltszahlungen für die Ex-Frauen im Prinzip abgeschafft. Die Richter waren der Meinung, dass einer Frau eine Vollzeittätigkeit zugemutet werden kann, sobald ihr Kind drei Jahre alt ist.Die Familienrichter waren damals ihrer Zeit weit voraus - den Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz gab es zwar schon, die dafür notwendigen Betreuungsplätze allerdings nicht. Heute ist die Situation natürlich besser, doch die Zahl der Plätze ist so mangelhaft wie die Öffnungszeiten.



