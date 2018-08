NordLB hebt BMW auf 'Kaufen' und Ziel auf 90 Euro

HANNOVER - Die NordLB hat BMW nach den jüngsten Kursverlusten gleich um zwei Stufen von "Verkaufen" auf "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel von 83 auf 90 Euro angehoben. Die Aktien des Autobauers seien mittlerweile recht gering bewertet, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings machten sich bei den Münchenern negative Wechselkurseffekte sowie die Investitionen rund um die Elektromobilität und das Autonome Fahren bemerkbar.

NordLB senkt MTU auf 'Halten' - Ziel hoch auf 190 Euro

HANNOVER - Die NordLB hat MTU nach Zahlen von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, das Kursziel aber von 175 auf 190 Euro angehoben. Der Triebwerkhersteller habe mit seinem Halbjahresbericht überzeugt und den Ausblick erhöht, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das ordentliche Wachstum verbunden mit kontinuierlichen Margensteigerungen dürfte anhalten. Allerdings sei dieses Potenzial großteils bereits im Aktienkurs eingepreist, begründete er sein neues Anlagevotum.

Morgan Stanley senkt Shell auf 'Equal-weight' - Ziel 2860 Pence

NEW YORK - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Shell nach Zahlen von "Overweight" auf "Equal-weight" abgestuft, das Kursziel aber von 2830 auf 2860 Pence angehoben. Die Ergebnisse seien hinter den Erwartungen zurückgeblieben, schrieb Analyst Martijn Rats in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit dem Dividendenwachstum bleibe der Öl- und Gaskonzern hinter der Konkurrenz zurück und der Aktienrückkauf gehe langsamer vonstatten als angenommen.

Hauck & Aufhäuser hebt Fuchs Petrolub auf 'Hold' - Ziel 45 Euro

HAMBURG - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Fuchs Petrolub nach den Zahlen für das zweite Quartal von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 36,50 auf 45 Euro angehoben. Der Schmierstoffhersteller habe sowohl die Konsensschätzungen als auch seine eigenen Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Analyst Christian Sandherr in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die dynamische Geschäftsentwicklung dürfte sich im zweiten Halbjahr fortsetzen.

HSBC hebt Norma Group auf 'Buy' - Ziel runter auf 63 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat Norma Group von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 66 auf 63 Euro gesenkt. Trotz der jüngsten Gewinnwarnung schreibe der Autozulieferer weiterhin eine Erfolgsgeschichte, schrieb Analyst Jörg-Andre Finke in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mögliche Profitabilitätseinbußen sollten nur von kurzer Dauer sein und Kursschwächen als Kaufgelegenheiten angesehen werden.

CFRA senkt FMC auf 'Hold' und Kursziel auf 90 Euro

LONDON - Das Analysehaus CFRA hat FMC nach Zahlen von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 93 auf 90 Euro gesenkt. CFRA-Analystin Wan Nurhayati reduzierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ihre Schätzungen für den Gewinn je Aktie im laufenden und kommenden Jahr. Die Expertin schätzt zwar weiter die führende Position des Dialyseanbieters, sieht derzeit aber kein allzu hohes Kurspotenzial mehr. Die Fresenius-Sparte wäre mit einem Kurs von 90 Euro je Aktie mit dem 21-fachen des für 2018 erwarteten Gewinns bewertet. Die im Vergleich zur Konkurrenz höhere Bewertung sei durch die besseren Margen gerechtfertigt./zb

CFRA senkt Ziel für Siemens auf 140 Euro - 'Strong Buy'

LONDON - Das Analysehaus CFRA hat das Kursziel für Siemens von 150 auf 140 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Strong Buy" belassen. Er habe nach den vorgelegten Zahlen des Industriekonzerns nun seinen Bewertungszeitraum bis September 2019 ausgedehnt, schrieb Analyst Firdaus Ibrahim in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nachdem Siemens beim Ergebnis je Aktie (EPS) im dritten Geschäftsquartal seine Schätzung verfehlt habe, habe er seine Prognosen gekappt. Positiv sehe er aber den deutlichen Anstieg des Auftragseingangs sowie die Aktualisierungen zur Neuorganisation "Vision 2020+".

CFRA senkt Ziel für Continental AG auf 200 Euro - 'Hold'

LONDON - Das Analysehaus CFRA hat das Kursziel für Continental nach Zahlen von 240 auf 200 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Eine überraschend gute Umsatzentwicklung habe wegen negativer Wechselkurseffekte und einer Neubewertung der Lagerbestände nicht auf den operativen Gewinn des Autozulieferers durchgeschlagen, schrieb Analyst Adrian Ng in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Gegenwind für den Konzern werde durch dessen überdurchschnittliches Wachstum ausgeglichen. Daher bleibe es beim neutralen Anlagevotum.

Independent senkt Ziel für Hugo Boss auf 81 Euro - 'Halten'

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Hugo Boss nach Zahlen von 84 auf 81 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Umsatz habe die Erwartungen übertroffen, die Gewinnkennziffern seien jedoch darunter geblieben, schrieb Analyst Lars Lusebrink in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für Letzteres seien hohe Investitionen in den digitalen Umbau des Modekonzerns verantwortlich.

RBC senkt Ziel für Dialog Semiconductor auf 20 Euro

NEW YORK - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Dialog Semiconductor nach den Quartalszahlen von 24 auf 20 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Zahlen des Halbleiterunternehmens seien robust ausgefallen, schrieb Analyst Mitch Steves in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings dürften die Anleger sich weiterhin auf die Unsicherheiten in Zusammenhang mit Apple konzerntrieren. Angesichts der Aussagen zum dem US-Großkunden hat Steves seine Schätzungen und das Kursziel entsprechend gesenkt.

