Sant'Antonino, Schweiz, 3. August 2018. Der Fördertechnikspezialist Interroll erzielte im ersten Halbjahr 2018 ein starkes organisches Umsatzwachstum von rund 18,4 Prozent und eine überproportionale Steigerung beim operativen Ergebnis (EBIT) von 23,2 Prozent. Alle Regionen und sämtliche Produktgruppen legten gegenüber der Vorjahresperiode zu.

Rekordauftragseingang von CHF 324,6 Mio. (+32,8%)

Starke Bestellzuwächse in allen Regionen, davon Asien-Pazifik: +68,4%

Nettoumsatz kletterte auf Rekordniveau von CHF 240,7 Mio. (+18,4%)

Produktgruppen Conveyors & Sorters (+39,7%) und Drives (+17,7%) wuchsen besonders stark

Das EBIT erreichte CHF 25,3 Mio. (+23,2%), der Reingewinn CHF 18,6 Mio. (+21,5%)

Investitionen markant um CHF 5,9 Mio. oder 60,8% auf CHF 15,6 Mio. erhöht

Betrieblicher Cash-Flow stieg um 77,1% auf CHF 31,2 Mio., der Free Cash-Flow auf CHF 18,0 Mio.

Positiver Ausblick auf das 2. Halbjahr aufgrund signifikanter Projektaufträge

Interroll erzielte im ersten Halbjahr einen Rekordauftragseingang in Höhe von CHF 324,6 Mio. (Vorjahr: CHF 244,5 Mio.) und wuchs rein organisch 32,8%, in Fremdwährungen 27,4%. Alle Regionen verzeichneten Bestellzuwächse, besonders stark Asien-Pazifik mit 68,4%. Der Nettoumsatz kletterte auf CHF 240,7 Mio. (Vorjahr: CHF 203,3 Mio.), ebenfalls einen Rekordwert und legte rein organisch 18,4% zu, in Fremdwährungen 13,4%. Die Produktgruppen Conveyors & Sorters (+39,7%) und Drives (+17,7%) wuchsen besonders stark. Das Verhältnis von Auftragseingang zu Nettoumsatz erreichte 1.35 (Vorjahr: 1.20).

Starkes Produktgeschäft, grosses Potenzial bei der Projektnachfrage

Der konsolidierte Umsatz von CHF 54,7 Mio. lag nochmals um 2,2% über dem Vorjahresrekord von CHF 53,5 Mio. bei der Produktgruppe Rollers. Der Auftragseingang stieg konsolidiert um 1,0% auf CHF 55,7 Mio. (Vorjahr: CHF 55,1 Mio.). Besonders erfreulich zeigte sich der Bestellzuwachs im Bereich Rollers in Thailand (+20,9% zum Vorjahr). Dort baut Interroll zurzeit sein drittes lokales Center of Excellence in der Region Asien-Pazifik, welches im Frühjahr 2019 fertiggestellt wird.

Die Produktgruppe Drives verzeichnet im ersten Halbjahr einen Umsatzzuwachs um 17,7% auf CHF 84,4 Mio. (Vorjahr: CHF 71,7 Mio.). Der Auftragseingang stieg um 16,3% auf CHF 87,8 Mio. (Vorjahr: CHF 75,5 Mio.). Eine erfreuliche Steigerung zeigte bei den Trommelmotoren die Region Asien-Pazifik mit 30,0% zum Vorjahr. Im Bereich RollerDrive verzeichnete China einen um 62,5% höheren Auftragseingang.

Mit Ablauf der ersten Jahreshälfte 2018 stellte Interroll in der Produktgruppe Pallet & Carton Flow einen Zuwachs beim konsolidierten Umsatz um 11,9 % auf CHF 30,2 Mio. fest (Vorjahr: CHF 27,0 Mio.). Der konsolidierte Auftragseingang stieg zudem um kräftige 19,1% auf CHF 34,1 Mio. (Vorjahr: CHF 28,6 Mio.). Während die Region Amerika starke Zuwächse von 28,4% berichtete, erholte sich die Nachfrage aus EMEA deutlich mit signifikanten 56,7 % im ersten Halbjahr 2018.

Die ProduktgruppeConveyors & Sorters erzielte einen konsolidierten Umsatz von CHF 71,4 Mio., der damit 39,7% zum Vorjahr (CHF 51,1 Mio.) stieg. Der Auftragseingang kletterte um starke 72.5 % auf CHF 147,0 Mio. gegenüber CHF 85,2 Mio. im Vorjahr. Im ersten Halbjahr 2018 konnten bedeutende Folgeaufträge abgeschlossen werden, unter anderem für die Ausrüstung von Distributionszentren bei einem führenden Paketzusteller in den USA sowie für die Realisierung einer Rekordzahl von Fördermodulen mit einer Gesamtlänge von 12 km und acht Spiral Lifts in einem Vertriebszentrum eines E-Commerce Anbieters in Südkorea.

Nachhaltiges Wachstum in allen Regionen

Der Umsatzanteil von Interroll liegt nach dem 1. Halbjahr 2018 in Europa-Mittlerer Osten-Afrika (EMEA) bei 61%, in Amerika bei 26% und in Asien-Pazifik bei 13%. In allen Regionen konnten Zuwächse beim Auftragseingang und beim Nettoumsatz erzielt werden.

In der Region EMEA setzte sich das starke organische Wachstum der vergangenen Jahre auch im ersten Halbjahr 2018 fort. Der Umsatz lag bei CHF 146,1 Mio. und damit um 17,1 % höher als im Vorjahreszeitraum (CHF 124,8 Mio.).

Der Bestellungseingang steigerte sich um 34,6 % gegenüber dem Vorjahr und erreichte CHF 182,8 Mio. Treiber dieser Entwicklung war eine grosse Nachfrage nach Rollen, Antrieben und Förderanlagen vor allem in Mittel-, Ost- und Südeuropa.

Der Umsatz der Region Amerika lag bei CHF 63,9 Mio. und damit um 13,3 % höher als im Vorjahreszeitraum (CHF 56,4 Mio.). Grund für die positive Entwicklung ist die nach wie vor starke Nachfrage in den Bereichen Kurier-Express-Paket (KEP), Lebensmittel und Distributionszentren. In den USA hat Interroll in der Berichtsperiode daher ihre Kapazitäten am Standort Hiram/Atlanta, Georgia, weiter ausgebaut.

Signifikante Impulse für den weiteren Erfolg der Region gehen vom Bestellungseingang aus, der um 14,5 % auf CHF 87,3 Mio. stieg. Interroll verbuchte Folgeaufträge eines führenden Logistik- und Paketanbieters in den USA im niedrigen zweistelligen CHF-Millionenbereich.

Interrolls Umsatz im ersten Halbjahr 2018 wuchs in der Region Asien-Pazifik kräftig mit 39,1 % und lag nach Ablauf der ersten sechs Monate dieses Jahres bei CHF 30,7 Mio. (Vorjahreszeitraum CHF 22,1 Mio.).

Demgegenüber stieg der Bestellungseingang von CHF 32,5 Mio. im Vorjahr sogar um signifikante 68,4% auf das neue Rekordniveau von insgesamt CHF 54,7 Mio. Ins Gewicht fällt hier der Erhalt eines Grossauftrags für Modulare Förderer-Plattformen (MCP) und Spiral Lifts im niedrigen zweistelligen CHF-Millionenbereich. Der Auftrag stammt von einem südkoreanischen E-Commerce-Unternehmen.

Resultate wuchsen überproportional

Trotz höherer Forschungs- und Entwicklungsausgaben steigerte Interroll den EBITDA im ersten Halbjahr um 19,8 % auf CHF 35,5 Mio. (Vorjahr: CHF 29,6 Mio.). Die EBITDA-Marge lag bei 14,8 % (Vorjahr: 14,6 %).

Das EBIT wuchs um 23,2 % auf CHF 25,3 Mio. an (Vorjahr: CHF 20,5 Mio.). Die EBIT-Marge erreichte 10,5% (Vorjahr: 10,1 %).

Der Reingewinn stieg um 21,5 % auf CHF 18,6 Mio. (Vorjahr: CHF 15,3 Mio.). Die Reingewinn-Marge erreichte 7,7 % (Vorjahr: 7,5 %).

Markant höhere Investitionen

Die Bruttoinvestitionen erreichten CHF 15,6 Mio. und haben sich damit im Vergleich zum Vorjahr (CHF 9,7 Mio.) um CHF 5,9 Mio. oder 60,8% markant erhöht. Insbesondere wurde der Standort Hiram/Atlanta in den USA ausgebaut sowie ein Neubau in Phantong/Bangkok in Thailand begonnen.

Solide Bilanz-, starke Cash-Flow-Entwicklung

Die Bilanzsumme wuchs zum 30. Juni 2018 auf CHF 397,7 Mio. und lag damit 11,9 % über dem Wert zum Jahresultimo 2017 (CHF 355,3 Mio.). Das Eigenkapital erreichte CHF 260,1 Mio., die Eigenkapitalquote 65,4% (Dezember 2017: 73,6 %).

Die starke Projekttätigkeit in der Gruppe drückte sich zum Halbjahr in hohen Vorräten und Kundenanzahlungen in der Bilanz aus.

Der operative Cash-Flow stieg um 77,1 % auf CHF 31,2 Mio. (Vorjahr: CHF 17,6 Mio.).

Im Lichte des markant höheren Cash-Flows und trotz der höheren Investitionen hat sich der Free Cash-Flow mehr als verdoppelt and erreichte CHF 18,0 Mio. (Vorjahr: CHF 8,2 Mio.).

Positiver Ausblick

Angesichts der guten Entwicklung im 1. Halbjahr 2018 und dank dem Rekordbestelleingang mit signifikanten Projektaufträgen zum 30.06.18 blickt Interroll positiv ins 2. Halbjahr 2018.

Aufgrund der starken Marktposition, der innovativen Produkte und der dynamisch wachsenden Endmärkte (E-Commerce und Kurier-Express-Paket, Flughäfen, Food & Beverage sowie Distribution & Warehouse) sieht Interroll auch langfristig ein erhebliches Wachstumspotenzial.

Kennzahlen 1. Halbjahr 2018 (in CHF Mio.)

Finanzkennzahlen H1/2018 H1/2017 H1/2016 H1/2015 H1/2014 Erfolgsrechnung Auftragseingang 324,6 244,5 216,1 206,3 172,9 Nettoumsatz 240,7 203,3 187,1 171,3 157,1 EBITDA 35,5 29,6 30,9 26,5 18,2 EBITDA-Marge 14.8% 14.6% 16.5% 15.5 % 11.6 % EBIT 25,3 20,5 22,0 17,5 8,8 EBIT-Marge 10.5% 10.1% 11.7% 10.2 % 5.6 % Cash-Flow Operativer Cash-Flow 31,2 17,6 14,2 11,6 5,0 Freier Cash-Flow 18,0 8,2 8,3 -0,6 0,03 Bilanz 30.06.2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 Total Aktiven 397,7 355,4 324,8 293,0 278,2 Eigenkapital 260,1 261,7 233,1 207,6 200,3 Eigenkapitalquote 65.4% 73.6% 71.8% 70.9 % 72.0 %

Der Halbjahresbericht 2018, wie auch weiterführende Informationen, können unter www.interroll.com (http://www.interroll.com/)im Bereich Investor Relations abgerufen werden.

Ein Webcast in English mit Erläuterungen zum Halbjahresbericht 2018 findet am 3. August 2018 ab 09:00 Uhr(CEST) statt.

Für zusätzliche Auskünfte stehen Ihnen zudem gerne zur Verfügung:

Paul Zumbühl, CEO Daniel Bättig, CFO

+41 91 850 25 24 +41 91 850 25 44

p.zumbuehl@interroll.com d.baettig@interroll.com

