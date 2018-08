FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.08.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 06.08.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 03.08.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 06.08.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

V1L XFRA US91913Y1001 VALERO ENERGY CORP.DL-,01 0.688 EUR

AMT XFRA US87236Y1082 TD AMERITRADE HLDG DL-,01 0.181 EUR

AWM XFRA US83088M1027 SKYWORKS SOL. DL-,25 0.327 EUR

RE3 XFRA US7631651079 RICHARDSON ELECTR. DL-,05 0.052 EUR

RGPB XFRA US7593516047 REINSUR.GRP AM. DL-,01 0.516 EUR

N0U XFRA US67058H1023 NUSTAR ENERGY L.P. 0.516 EUR

QC1 XFRA US6494451031 NY COM.BANC. DL-,01 0.146 EUR

WEP XFRA US5590801065 MAGELLAN MIDSTREAM PARTN. 0.824 EUR

INL XFRA US4581401001 INTEL CORP. DL-,001 0.258 EUR

FE7 XFRA US3379321074 FIRSTENERGY DL 10 0.310 EUR

49EA XFRA US29250R1068 ENBRIDGE EN. PREF.UTS 0.301 EUR

AR6 XFRA US01877R1086 ALLIANCE RES PARTS UTS 0.447 EUR

3PX XFRA MHY622671029 NAVIOS MARITIME PARTNERS 0.017 EUR

G7L XFRA MHY2745C1021 GOLAR LNG PARTNERS DL-,01 0.497 EUR

AU1 XFRA IL0010829658 AUDIOCODES LTD. IS 0,01 0.172 EUR

HYI XFRA DE0006004500 HYRICAN INFO.SYSTEME AG 0.040 EUR

XFRA US86765K1097 SUNOCO L.P. UTS 0.710 EUR

1SM XFRA US8661421029 SUMMIT MIDSTREAM P.LP UTS 0.495 EUR

NRZ1 XFRA US63900P6088 NATURAL RES.PARTNERS UTS 0.387 EUR

2UP XFRA US9033181036 USD PARTNERS LP UTS 0.305 EUR

IY12 XFRA US2263442087 CRESTWOOD EQU.P.UTS NEW 0.516 EUR

CM4 XFRA US12654A1016 CNX MIDSTREAM PART. UTS 0.289 EUR

8CE XFRA US2327511075 CYPRESS ENERGY PART.UTS 0.181 EUR

HCW XFRA US95040Q1040 WELLTOWER INC. DL 1 0.748 EUR

DTS XFRA JE00BD85SC56 DELPHI TECHNOLOG. DL -,01 0.146 EUR

MPB XFRA US5733311055 MARTIN MIDSTREAM PAR.L.P. 0.430 EUR

5BS XFRA US8644821048 SUBURBAN PROPANE PART.UTS 0.516 EUR

5M8 XFRA US56155L1089 MAMMOTH ENER.SVCS DL-,01 0.108 EUR

A1G XFRA US02376R1023 AMERICAN AIRLINES GRP 0.086 EUR

TRY XFRA US8958481090 TRIANGLE CAPITAL DL -,001 1.531 EUR

XFRA DE000HSH5XR7 HSH NORDBANK MZC 4 16/26 0.001 %

54E XFRA US03957W1062 ARCHROCK INC. DL-,01 0.114 EUR

UI51 XFRA CA94106B1013 WASTE CONNECTIONS 0.120 EUR