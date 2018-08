FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.08.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 03.08.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

XFRA CA29446Y1060 EQUINOX GOLD CORP.

XFRA US8632361056 STRAYER EDUCAT. DL-,01

XFRA US68619F2056 ORIENT PAPER NEW DL-,001

DSM2 XFRA NL0000009827 KONINKLIJKE DSM EO 1,50

XFRA AU000000USA3 URANIUMSA LTD

OFX XFRA ANN6748L1027 ORTHOFIX INT. DL-,10

3CW XFRA GB00B9NWP991 COUNTRYWIDE PLC LS -,01