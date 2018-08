Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für HeidelbergCement nach Quartalszahlen von 97 auf 93 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Seine nach den Resultaten gesenkten Gewinnschätzungen berücksichtigten nun die ungünstige Kostenentwicklung in Asien und Nordamerika, negative Währungseffekte und Produktionsprobleme des Baustoffkonzerns, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er sei zudem skeptisch ob der Erreichbarkeit der Wachstumsziele. Allerdings werde die Aktie mit einem deutlichen Bewertungsabschlag gehandelt, und dank der guten Barmittelschöpfung könnten die Ausschüttungen an die Anteilseigner steigen./gl/das

Datum der Analyse: 03.08.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0006047004

AXC0057 2018-08-03/07:46