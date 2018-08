Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Hugo Boss nach Halbjahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. An seiner fundamental positiven Einschätzung für den Modehersteller habe sich nichts wesentlich geändert, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Boss sollte in der Lage sein, die operative Gewinnmarge im Jahr 2019 zu steigern./ajx/he Datum der Analyse: 02.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0184 2018-08-02/22:27

ISIN: DE000A1PHFF7