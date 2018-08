Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Pfeiffer Vacuum nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Der Spezialpumpenhersteller habe einen soliden Auftragseingang verzeichnet, die Profitabilität sei aber schwach gewesen, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte zeigt indes eine gewisse Vorsicht: So herrsche begrenzte Klarheit mit Blick auf das anstehende Investitionsprogramm, und die Konkurrenz im Kerngeschäft sei hart./mis/das Datum der Analyse: 03.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0003 2018-08-03/08:24

ISIN: DE0006916604