Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Axel Springer auf "Neutral" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Der Medienkonzern habe mit seiner Digitalstrategie aufs richtige Pferd gesetzt und liefere immer noch ein solides Gewinnwachstum, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Davon habe die Aktie in den vergangenen zwei Jahren profitiert, biete auf dem aktuellen Kursniveau deshalb aber nur noch begrenztes Aufwärtspotenzial./edh/zb Datum der Analyse: 03.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0017 2018-08-03/08:44

ISIN: DE0005501357