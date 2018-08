Am ersten Tag des neuen Monats meldete sich die Deutsche Telekom mit einer interessanten Nachricht zu Wort: Man biete "Europas erste Daten-Flat für das Internet der Dinge" ab sofort online an. Diese Daten-Flat sei demnach ein gemeinsames Angebot der Deutschen Telekom und 1NCE und habe den Namen "1NCE Lifetime Fee". Um was es dabei geht: Es soll darum gehen, dass Geräte für bis zu 10 Jahre lang vernetzt werden sollen. Dazu sollen die Kunden entsprechende SIM-Karten kaufen können. Das Datenvolumen ... (Peter Niedermeyer)

