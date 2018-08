Für Moia wird es ernst: Die Volkswagen -Tochter hat den Betrieb ihrer Shuttles in Hannover aufgenommen. Die Genehmigung der Stadt gilt zunächst für 150 Shuttles. Neben den bislang 3500 Testnutzern sollen 15 000 zusätzliche Nutzer zugelassen werden. Bis Ende 2020 soll mindestens die Hälfte der Shuttles elektrisch fahren, bis 2022 soll die komplette Moia-Flotte mit E-Antrieb unterwegs sein. "Hannover ist die erste Stadt, in der wir ein fester Bestandteil der öffentlichen Mobilität werden wollen", sagte Moia-Chef Ole Harms. Das Ziel: Fahrgäste können per App ihr Moia-Shuttle zu einer virtuellen Haltestelle in ihrer Nähe bestellen. Ein spezieller Algorithmus sorgt dafür, dass Fahrgäste mit einer ähnlichen Route unterwegs abgeholt werden. Nach Hannover will VW 2019 in Hamburg starten.

