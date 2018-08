Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zalando auf "Neutral" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Der Online-Modehändler verfüge über starke Positionen in seinen Kernmärkten und wachse weiterhin prozentual zweistellig, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Allerdings räumt er der Aktie des britischen Wettbewerbers Asos mehr Aufwärtspotenzial ein./edh/das Datum der Analyse: 03.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0022 2018-08-03/08:58

ISIN: DE000ZAL1111