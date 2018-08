Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zooplus auf "Overweight" mit einem Kursziel von 205 Euro belassen. Zooplus bleibe die Nummer eins im europäischen Online-Handel für Haustierbedarf mit einem Marktanteil von rund 50 Prozent, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Das Unternehmen sei am besten positioniert, um auch den 26 Milliarden Euro schweren europäischen Gesamtmarkt (Online + stationärer Handel) aufzumischen./edh/mis Datum der Analyse: 03.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0029 2018-08-03/09:20

ISIN: DE0005111702