Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat die Einstufung für Axa nach den Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Die Zahlen des Versicherers seien stark ausgefallen, lediglich das Asiengeschäft sei nicht so dynamisch verlaufen, schrieb Analyst Nick Holmes in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der hohe Bewertungsabschlag der Aktie zum Sektor sei eine Überreaktion der Anleger angesichts der neuen Strategie. Dies sei wegen des hohen Wachstums aber nicht gerechtfertigt sei./mf/mis Datum der Analyse: 03.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0030 2018-08-03/09:20

ISIN: FR0000120628