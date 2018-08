Auch wenn die Zahlen, die Tesla (WKN: A1CX3T) bei der Präsentation der aktuellen Geschäftsergebnisse zu verkünden hatte, tiefrot gewesen sind, schnellte die Aktie des Elektropioniers im Nachgang in die Höhe. Vielleicht war bis zu einem gewissen Grad der höfliche Tonfall von Tesla-Chef Elon Musk für diese Marktreaktion verantwortlich. Doch in erster Linie dürfte es etwas anderes gewesen sein, das die Euphorie geweckt hat: die Aussicht auf Gewinne. Tesla wird (vielleicht?) bald profitabel Elon Musk kündigte im Rahmen der sich anschließenden Telefonkonferenz an, bald "nachhaltig profitabel" zu werden. Ab einer wöchentlichen Rate von 7.000 Tesla Model 3 sei das Unternehmen nach ...

