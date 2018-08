Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Danone nach den Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 69,50 Euro belassen. Das erste Halbjahr des Lebensmittelkonzerns sei gut ausgefallen, habe das Vertrauen in den Wert jedoch nicht erhöht, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im zweiten Halbjahr dürfte sich der Wettbewerb verschärfen, was es schwierig mache, die avisierten Margen zu erreichen./mf/zb Datum der Analyse: 03.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

