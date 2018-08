Nach einem erfreulichen Auftaktquartal ins Geschäftsjahr 2018 muss Teva im zweiten Berichtszeitraum etwas Federn lassen, gibt sich aber dennoch optimistischer für das Gesamtjahr. So peilt der Generika-Hersteller nun ein Ergebnis je Aktie von 2,55 bis 2,80 Dollar an. Zuvor stellte Teva 2,40 bis 2,65 Dollar in Aussicht. Der Börse reicht das nicht - die Teva-Papiere verloren zeitweise zweistellig nach der Bekanntgabe der Zahlen.

