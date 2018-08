Die Baader Bank hat die Einstufung für Evonik nach einer Telefonkonferenz im Anschluss an die Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Der Finanzchef des Spezialchemiekonzerns habe sich sehr positiv zum Ausblick geäußert, schrieb Analystin Laura Lopez Pineda in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ihrer Meinung nach konzentriert sich das Unternehmen weiterhin darauf, durch mehr hochmargige Produkte und weitere Umstrukturierungen das Finanzergebnis zu verbessern./la/das Datum der Analyse: 03.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0050 2018-08-03/09:54

ISIN: DE000EVNK013