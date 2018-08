Die Deutsche Bank hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Analystin Laurie Davison bezeichnete das Zahlenwerk des Medienkonzerns in einer am Freitag vorliegenden Studie als solide. Die Ängste von Marktteilnehmern vor zu hohen Investitionen seien übertrieben. In puncto Gewinn je Aktie sei ProSiebenSat.1 immer noch die billigste TV-Aktie in Europa./edh/das Datum der Analyse: 02.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0056 2018-08-03/10:11

ISIN: DE000PSM7770