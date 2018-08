Die Investmentbank Equinet hat das Kursziel für Evonik nach endgültigen Zahlen für das zweite Quartal von 39 auf 41 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er berücksichtige nun die jüngste Geschäftsentwicklung bei seien Gewinnerwartungen, schrieb Analyst Knud Hinkel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Wandel hin zu einer aktionärsfreundlicheren Unternehmenskultur unter dem noch recht neuen Chef Christian Kullmann dürfte am Markt honoriert werden./mis/das Datum der Analyse: 03.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

