Pressemitteilung der SeniVita Sozial gGmbH:

Die SeniVita Sozial gGmbH (mit ihrer Unternehmenstochter Dr. Wiesent Schulen) baut zusammen mit der Medizinischen Universität Shenyang eine bilinguale Berufsfachschule für Pflegefachkräfte auf. Eine entsprechende Absichtserklärung haben die Verantwortlichen dieser Tage in Shenyang unterzeichnet. Bayreuth und Eggolsheim in Oberfranken sowie Shenyang im Nordosten Chinas sollen demnach die Stützpfeiler dieser wegweisenden deutsch-chinesischen "Pflegeallianz" werden. Bis zu 100 chinesische Pflegeschüler werden künftig jährlich - nach einer zweisprachigen theoretischen Ausbildung in China - nach Oberfranken kommen, um hier ihre Praxisphase und einen Zusatzunterricht an der Berufsfachschule für Altenpflege in Eggolsheim zu absolvieren. Bereits 2015 waren auf Bitten des Bayerischen Gesundheitsministeriums die ersten acht chinesischen Absolventinnen der Universität Shenyang mit dem Abschluss "Bachelor of Nurse" in die SeniVita Berufsfachschule für Pflege in Eggolsheim und die Pflegeeinrichtungen des gemeinnützigen Unternehmens aufgenommen worden, um sie erfolgreich zum deutschen Pflegeexamen zu führen. Im September können diese nun ihre Laufbahn als examinierte Pflegekräfte beginnen.

"Dieses internationale Projekt kann sicherlich eine gute Antwort auf den drohenden Pflegenotstand in beiden Ländern sein. Während es in Deutschland einfach zu wenig Pflegekräfte ...

