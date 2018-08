Lang & Schwarz Aktiengesellschaft listet wikifolio-Indexzertifikate an der Berne Exchange (BX Swiss). DGAP-News: Lang & Schwarz Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Produkteinführung Lang & Schwarz Aktiengesellschaft listet wikifolio-Indexzertifikate an der Berne Exchange (BX Swiss). 03.08.2018 / 10:39 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Lang & Schwarz Aktiengesellschaft listet wikifolio-Indexzertifikate an der Berne Exchange (BX Swiss). Seit dem Start von wikifolio in 2012, inzwischen eine der führenden europäischen Social-Trading-Plattformen für Handelsideen von privaten Tradern und professionellen Vermögensverwaltern, wurden bereits mehr als 22.000 Handelsideen veröffentlicht. 7.600 davon sind über börsengelistete und besicherte wikifolio-Indexzertifikate der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft investierbar. Bisher waren wikifolio-Indexzertifikate exklusiv an der Börse Stuttgart in Euro gelistet, wo sie im vergangenen Jahr ihren Umsatz mehr als verdoppelt haben und regelmäßig unter den meist gehandelten Produkten zu finden waren. Im Zuge der Internationalisierung von wikifolio werden jetzt 2.200 wikifolio-Indexzertifikate auch an der BX Swiss gelistet und sind damit direkt in der Schweiz in Schweizer Franken für die Kundschaft handelbar. Lang & Schwarz ist seit dem 16. April diesen Jahres exklusiver Market Maker an der BX Swiss. Carsten Lütke-Bornefeld, Leiter Trade Center der Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG: "Wir bauen damit, wie bereits angekündigt, das Produktspektrum an der BX Swiss perspektivisch weiter aus, um uns so durch die gewohnt zuverlässige Qualität, lange Handelszeiten und eine breite Auswahl an handelbaren Wertpapieren im Retailgeschäft auch in der Schweiz erfolgreich zu positionieren." Harald Schnabel, CEO der BX Swiss AG: "Mit dem exklusiven Listing der wikifolio-Zertifikate in der Schweiz und dem Market Maker L&S können wir dem Schweizer Anleger ein attraktives und einzigartiges Angebot bieten. Das entspricht unserem Ansatz, neue Produkte in der Schweiz zugänglich und in hoher Preisqualität handelbar zu machen." Über die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Lang & Schwarz wurde 1996 gegründet und ist seit dem Jahr 2006 an der Frankfurter Börse notiert. Die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft emittiert eigene Optionsscheine und Zertifikate und fungiert als operative Konzernholding mit drei 100-prozentigen Konzerngesellschaften. Schwerpunkt der Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG ist der börsliche und außerbörsliche Handel mit Wertpapieren. Mit über 25.000 quotierten Produkten ist die Gesellschaft in Deutschland Marktführer im außerbörslichen Handel mit 18 Partnerbanken und über 15 Millionen Kunden. Die Lang & Schwarz Broker GmbH bietet neben dem klassischen Brokergeschäft aktienhandelsnahe Dienstleistungen, die Beratung und Betreuung beim Going & Being Public an und ist im Designated Sponsoring aktiv. Innerhalb des Lang & Schwarz Konzerns ist sie zudem für die Entwicklung, den Betrieb und die Sicherheit der Informations- und Kommunikationsstruktur aktiv. Weitere Informationen sind im Internet unter www.LS-D.de verfügbar. 03.08.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Lang & Schwarz Aktiengesellschaft Breite Straße 34 40213 Düsseldorf Deutschland Telefon: 0211-13840-254 Fax: 0211-13840-842 E-Mail: investor.relations@ls-d.de Internet: www.ls-d.de ISIN: DE0006459324 WKN: 645932 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 710693 03.08.2018

