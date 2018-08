Die Aktien von Adidas haben sich am Freitag mit einem Anstieg um 1,60 Prozent an die Spitze im Dax gesetzt. Sie schlossen sich damit der jüngsten freundlichen Tendenz bei den Papieren des Konkurrenten Nike an, dessen Aktien am Vorabend in New York mit einem Anstieg um etwa 1,4 Prozent ebenfalls zu den größten Gewinnern im Dow Jones Industrial gehörten.

Marktexperte Andreas Lipkow von der Comdirect Bank beobachtete, dass die Sportartikelhersteller derzeit bei Anlegern wieder vermehrt in den Fokus rücken. "Die Unternehmen verdienen prächtig und lassen auch andere daran teilhaben", sagte der Experte mit Verweis auf die Dividenden für Aktionäre./tih/fba

ISIN DE000A1EWWW0

AXC0110 2018-08-03/10:49