Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens nach dem jüngsten Kursrückgang und einem Treffen mit dem Management auf "Buy" mit einem Kursziel von 138 Euro belassen. Auf dem gegenwärtigen Kursniveau erschienen die Aktien des Elektrokonzerns weiter abgekoppelt von den Fundamentaldaten, schrieb Analyst Markus Mittermaier in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dabei berücksichtige der Kurs derzeit nicht, wie sehr die Profitabilität etwa mit Blick auf das Gas- und Stromgeschäft in China zulegen könnte. Zudem dürfte der Wandel des Unternehmens von einem Konglomerat hin zu einem Konzern mit drei recht selbstständig agierenden Sparten Werte freisetzen./la/das Datum der Analyse: 03.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0081 2018-08-03/10:56

ISIN: DE0007236101