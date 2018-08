Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hugo Boss nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Modekonzerns habe zwar enttäuscht, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings sei der deutliche Kursrutsch in Reaktion auf die Resultate übertrieben, denn es gebe keinen Grund zur Panik. Zudem sei das Unternehmen auf einem guten Weg, seine strategischen Ziele umzusetzen./la/das Datum der Analyse: 03.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0087 2018-08-03/11:03

ISIN: DE000A1PHFF7