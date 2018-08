Die Stimmung an den Aktienbörsen hat sich wieder etwas verbessert. Der Handelskonflikt zwischen den USA und China schwelt zwar weiter, dafür konnte Apple nach den hervorragenden Geschäftszahlen an der NASDAQ auch andere Werte mitziehen. Der DAX liegt leicht im Plus. Die Allianz-Aktien legen ebenfalls zu, nachdem die Quartalszahlen die Markterwartungen übertroffen haben. Swiss Re gaben dagegen nach. Holger Scholze berichtet.