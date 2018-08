Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat die Allianz-Aktie nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 195 Euro belassen. Der operative Gewinn sei dank eines starken Vermögensverwaltungsgeschäfts besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Nick Holmes in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Aktie des Versicherungskonzerns mangele es derzeit aber an Kurstreibern./edh/das Datum der Analyse: 03.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0096 2018-08-03/11:46

ISIN: DE0008404005