Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Pfeiffer Vacuum nach den Quartalszahlen von 151,60 auf 134,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das zweite Quartal des Vakuumpumpenherstellers habe sich schwächer als erwartet entwickelt, wobei unter anderem die geringere Zahl an Arbeitstagen und Währungsbelastungen sich negativ ausgewirkt hätten, schrieb Analyst Eggert Kuls in einer am Freitag vorliegenden Studie. Besser sehe es bei den Aufträgen aus, die leicht über seinen Erwartungen gelegen hätten./mf/tav Datum der Analyse: 03.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0103 2018-08-03/12:10

ISIN: DE0006916604