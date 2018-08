Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Axa nach Halbjahreszahlen von 27,90 auf 28,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Kennziffern des Versicherers seien klar besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Peter Eliot in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es gebe Hinweise, das noch mehr kommen dürfte. Der Experte erhöhte seine Dividendenprognosen und nahm die Aktie wieder in seine Liste bevorzugter Werte auf./edh/mis Datum der Analyse: 03.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0119 2018-08-03/12:42

ISIN: FR0000120628