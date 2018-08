In Erwartung positiver Impulse für das Rüstungsgeschäft von Rheinmetall hat das Analysehaus Kepler Cheuvreux den Aktien eine Kaufempfehlung ausgesprochen. Analyst Michael Raab hob das Papier des Autozulieferers und Rüstungsunternehmens in einer am Freitag vorliegenden Studie von "Hold" auf "Buy" und das Kursziel von 117 auf 121 Euro. Damit sieht er aktuell noch ein Kurspotenzial von 19 Prozent.

Während das Zuliefergeschäft für die Autoindustrie ein solides Standbein für Rheinmetall bleibe, sei die Verteidigungssparte der wahre Impulsgeber. "Die jüngsten Kommentare aus den USA könnten Europas Politiker bewegen, mehr Geld für Rüstung auszugeben", schrieb der Experte. Aus seiner Sicht nehmen die Europäer die USA als weniger verlässlichen Bündnispartner wahr als in der Vergangenheit. Dies dürfte den aktuellen Megatrend zur Wiederaufrüstung noch verstärken.

Dieser längerfristige Trend sei bislang nicht ausreichend im Aktienkurs von Rheinmetall eingepreist, meint Raab. Dagegen spiegele sich dort die Unsicherheit darüber, wann solche Großaufträge für die vor allem in Deutschland notwendige Ausrüstung tatsächlich getätigt werden, im Übermaß wider.

Raab verwies zudem auf die wichtige Autozuliefer-Sparte als verlässlichen Stützpfeiler des Unternehmens im Hintergrund. Diese dürfte angesichts zahlreicher Markteinführungen sowie der Kapazitätsausweitungen der vergangenen Jahre auch künftig vom profitablen strukturellen Wachstum der Autobranche profitieren. Die Marge der Sparte sieht Raab mittelfristig daher weiter im Korridor von 8 bis 9 Prozent.

Gemäß der Einstufung "Buy" rechnet Kepler Cheuvreux auf Sicht der nächsten zwölf Monate mit einem absoluten Aufwärtspotenzial der Aktie von mindestens 10 Prozent./ck/gl/fba

Datum der Analyse: 03.08.2018

