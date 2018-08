Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Axa nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Der französische Versicherer habe starke Resultate für das erste Halbjahr vorgelegt, schrieb Analyst Johnny Vo in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem habe der Konzern klar gemacht, die Risiken der Übernahme der XL Group durch eine verringerte externe Verschuldung zu senken. All das zusammen mit der Ankündigung des Verkaufs von Axa Life Europa sollte das Vertrauen der Investoren stärken./mis/tav Datum der Analyse: 03.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

