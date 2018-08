Das Analysehaus Independent Research hat die Einstufung für Allianz SE nach Vorlage der Quartalsbilanz auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Der Versicherer bleibe nach insgesamt sehr soliden Zahlen für das zweite Jahresviertel auf Kurs, schrieb Analyst Markus Rießelmann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die stark verbesserte Solvabilitätsquote könne Erwartungen an einen weiteren Aktienrückkauf wecken./tav/gl Datum der Analyse: 03.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0008404005