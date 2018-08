Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien von Unicredit auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 24,30 Euro belassen. Die Aktien blieben sein Favorit unter den italienischen Bankenwerten, schrieb Analyst Jean-Francois Neuez in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Geschäfte im Heimatland machten weniger als die Hälfte der Bilanz des Finanzinstituts aus, was einen relativen Schutz vor den politischen Unsicherheiten in Rom biete./la/tav Datum der Analyse: 02.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: IT0005239360