IHS Markit: Wachstum im Euroraum im Juli schwächer

Das Wirtschaftswachstum in der Eurozone hat sich im Juli abgeschwächt und hat damit den im Vormonat gewonnenen Schwung wieder eingebüßt. Der Sammelindex für die Produktion der Privatwirtschaft der Eurozone, der Industrie und Dienstleistungen umfasst, fiel auf 54,3 Zähler von 54,9 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut bei einer zweiten Veröffentlichung berichtete. Schon beim ersten Ausweis war ein Rückgang auf 54,3 Punkte gemeldet worden. Volkswirte hatten eine Bestätigung dieses Werts erwartet.

IHS Markit: Deutsche Dienstleister wachsen im Juli langsamer

Die Aktivität bei den gewerblichen Dienstleistern in Deutschland hat im Juli etwas an Dynamik verloren. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicebereich sank auf 54,1 Punkte von 54,5 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut in einer zweiten Veröffentlichung berichtete. Bei der ersten war ein Rückgang auf 54,4 Punkte berichtet worden. Volkswirte hatten eine Bestätigung des ersten Ausweises erwartet.

Britische Dienstleister von Brexit-Sorgen belastet

Das Wachstum der britischen Dienstleister hat sich im Juli spürbar verlangsamt. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den wichtigsten Sektor der britischen Wirtschaft fiel auf 53,5 Punkte von 55,1 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut berichtete. Volkswirte hatten einen Indexstand von 54,7 Punkte prognostiziert. Ein Indexstand unter 50 signalisiert ein Schrumpfen des Sektors, ein Indexstand darüber eine Expansion. Die Brexit-Sorgen wurden als Schlüsselfaktor bezeichnet, der Investitionen zurückhält.

BoE-Chef warnt vor ungeordnetem Brexit

Der Gouverneur der Bank of England (BoE), Mark Carney, hat vor einem ungeregelten Brexit gewarnt. Das Risiko, dass Großbritannien die EU ohne ein Abkommen im nächsten Jahr verlasse, sei "unangenehm hoch", sagte er in einem BBC-Interview. Ein "No-Deal Brexit" würde den Handel stören, die Wirtschaft verlangsamen und die Preise in die Höhe treiben, ein Ergebnis, das Carney als "höchst unerwünscht" bezeichnete.

Türkischer Außenminister Cavusoglu warnt Pompeo vor Drohungen und Sanktionen

Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu hat seinen US-Kollegen Mike Pompeo im Streit um einen in der Türkei inhaftierten US-Pastor vor "Drohungen und Sanktionen" gewarnt. "Wir haben von Anbeginn gesagt, dass die drohende Sprache und Sanktionen der anderen Seite kein Ergebnis zeigen werden. Wir wiederholen dies heute", sagte Cavusoglu im Fernsehen nach dem "konstruktiven" Treffen mit Pompeo am Rande eines Asean-Gipfels in Singapur.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweiz Juli Verbraucherpreise -0,2% gg Vormonat

Schweiz Juli Verbraucherpreise +1,2% (PROGNOSE: +1,1%) gg Vorjahr

Frankreich/Einkaufsmanagerindex Service Juli 54,9 (2. Veröff.)

Frankreich/Einkaufsmanagerindex Service Juli PROGNOSE: 55,3

Frankreich/Einkaufsmanagerindex Service Juni war 55,9

Italien/Einkaufsmanagerindex Service Juli 54,0

Italien/Einkaufsmanagerindex Service Juli PROGNOSE: 53,4

Italien/Einkaufsmanagerindex Service Juni bei 54,3

