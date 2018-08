CUPERTINO (IT-Times) - Der US-Technologiekonzern Apple Inc. hat bekannt gegeben, dass das iTunes Affiliate Program in Zukunft keine Apps für iOS oder macOS mehr enthält. Apple Inc., wird die Änderungen zum 1. Oktober 2018 durchführen. Mit dem Affiliate Programm von iTunes können Nutzer, Blogger, YouTuber...

