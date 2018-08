Augsburg (www.aktiencheck.de) - MyBucks-Aktienanalyse der GBC AG: Cosmin Filker, Aktienanalyst der GBC AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Fintech-Unternehmens MyBucks S.A. (ISIN: LU1404975507, WKN: A2AJLT, Ticker-Symbol: MBC). Gemäß Unternehmensmitteilung vom 31.07.2018 werde der MyBucks-CEO Tim Nuy die Gesellschaft verlassen, um in der Region Australien und Asien im Financial Services-Bereich tätig zu werden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...