Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Uniper vor Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Sell" mit einem Kursziel von 24,10 Euro belassen. Analyst Alberto Gandolfi rechnet laut einer am Freitag vorliegenden Studie mit einem operativen Ergebnis (Ebit) in Höhe von 562 Millionen Euro. Der Versorger dürfte im zweiten Quartal insgesamt solide abgeschnitten haben und befinde sich damit wieder auf einem guten Weg, sein Ebit-Ziel für dieses Jahr zu erreichen. Gleichwohl bleibe es dabei, dass Uniper im Jahr 2021 gewinnseitig den Höhepunkt erreicht haben sollte. In den Jahren danach dürften die Erträge dann sinken./la/tav Datum der Analyse: 02.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0159 2018-08-03/14:27

ISIN: DE000UNSE018