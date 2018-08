Summer 2018: Cool im Pool

Balkonien muss nicht schlechter sein als der Trip in den Süden, auf die Balearen oder Kanaren. Man muss auch nicht unbedingt zum Abkühlen in die oft überfüllten Schwimmbäder gehen. Warum in die Ferne schweifen, wenn das Kühle ist doch so nah? Der eigene Pool im Garten. Das ist der Luxus für den Alltag - das ist Lebensart, die sich durchaus finanzieren und realisieren lässt.

Die Vorteile eines eigenen Pools sind nicht wenige. Der simpelste ist: Sie haben den Badespaß direkt vor der Tür. Kein Autofahren durch die City oder über die Autobahn inklusive Stau und Parkplatzsuche. Das "Handtuch-Sardinen-Büchsen-Feeling" im Freibad fällt auch aus. Ein weiterer Vorteil für Familien:

Mum und Dad haben die Kids besser im Blick als im öffentlichen Bad. Und mit dem eigenen Gummi-Einhorn und dem Mini-Schlauchboot können sich Kids über Tage hinweg beschäftigen. Ebenso sind natürlich Attraktionen wie eine Schwalldusche, Bodenstrudler oder Geysire der Hit. Der Satz "Mama, mir ist langweilig", dürfte der Vergangenheit angehören.

Es lebe der Sport

Auch der Sport-Aspekt kommt beim eigenen Pool anders zur Geltung. Stichwort Gegenstromanlage. Es gibt verdammt gute Gründe, nicht regelmäßig in das öffentliche Bad zu fahren. Das ganze Drumherum, die Logistik - das bringt einen oft dazu, einfach noch andere Sachen zu machen, die "dringender" sind.

