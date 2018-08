Der DAX pendelt den Tag über um die Marke von 12.600 Punkten und damit ein halbes Prozent im Plus. Neben positiven Quartalszahlen macht sich der schwache Euro förderlich bemerkbar. In Kürze wird der große Arbeitsmarktbericht in den USA veröffentlicht. Möglicherweise verschafft dieser dem deutschen Leitindex weiteren Rückenwind.

Den vollständigen Artikel lesen ...