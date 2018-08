Wochenrückblick KW31: Wie gewonnen, so zerronnen. Apple-Sensation einfach nicht genug!

In der Vorwoche startete der DAX eine Erholungsrallye. Zumindest sah es danach aus. In dieser Woche wurde der Traum von einer Sommerrallye jedoch zerstört. Den Stimmungskiller spielte wieder einmal der chinesisch-amerikanische Handelsstreit. Es half nicht einmal, dass Apple erstmals die magische Billionengrenze beim Börsenwert knacken konnte.

Wenigstens lässt die Marktstabilisierung am Freitag auf einen erneuten Erholungsversuch in der kommenden Woche hoffen.

Deutschland

Wirecard (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060) findet derzeit am deutschen Aktienmarkt besonders viel Beachtung. Die Aktie des Zahlungsabwicklers aus Aschheim bei München hat in den vergangenen Jahren einen rasanten Kursanstieg hingelegt. In diesem Jahr legte das TecDAX-Papier sogar noch einen Zahn zu. Damit stellt sich jedoch fast schon automatisch die Frage, ob dieses Tempo aufrechterhalten werden kann oder ob Anlegern bald eine Enttäuschung ins Haus steht. Mehr dazu hier.

