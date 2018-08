Apple und die Billion: Was hat das alles zu bedeuten?

Während der DAX zum Ende der Woche einen Stabilisierungsversuch startete, gingen Anleger der Frage nach, was der Sprung über die Billionengrenze beim Börsenwert für Apple (WKN: 865985/ ISIN: US0378331005), andere US-Technologiekonzerne und die Börsen insgesamt bedeutet.

Das war heute los. Nach dem gestrigen Kurssturz konnte sich der DAX am heutigen Freitag etwas erholen. Allerdings wollte erneut keine Aufbruchstimmung aufkommen. In der Vorwoche sah es noch nach einer möglichen Sommerrallye aus. Diese scheint nun auszufallen. Schuld ist unter anderem der chinesisch-amerikanische Handelsstreit. Dieser sorgt weiter für Verunsicherung. Die Juli-US-Arbeitsmarktdaten sorgten ebenfalls nicht für ganz große Bewegungen am Markt. Laut Angaben des Arbeitsministeriums wurden im Vormonat 157.000 neue Stellen geschaffen. Volkswirte hatten jedoch laut Dow Jones Newswires mit einem Wert von 190.000 neuen Arbeitsplätzen gerechnet.

