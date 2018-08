Changzhou, China (ots/PRNewswire) - Trina Solar Limited ("Trina Solar" oder das "Unternehmen"), ein weltweit führender Anbieter von Gesamtlösungen für Solarenergie, liefert monokristalline PERC-Doppelglas-Module mit einer Leistung von 258 MW für das größte private solargetriebene Photovoltaik-Projekt in Vietnam. Das in Phan Rang-Thap Cham, der Hauptstadt der Provinz Ninh Thuan, gelegene Kraftwerk hat Investitionsmittel von der führenden vietnamesischen Investmentfirma Trung Nam Group erhalten. Die Bauarbeiten sollen bis zum 30. Juni 2019 abgeschlossen sein.



Die Solaranlage, die mit Investitionsmitteln von insgesamt fast 220 Millionen US-Dollar ausgestattet ist, erstreckt sich über eine Fläche von 264 Hektar. Vietnam hat einen riesigen Bedarf an PV-Produkten; diese Anlage ist die erste in Vietnam, bei der Wind- und Solarstromerzeugung kombiniert werden. Sie dürfte eine wichtige Rolle beim Umstieg des Landes auf erneuerbare Energien spielen. Als Modullieferant hebt sich Trina Solar von seinen Mitbewerbern durch seine anerkannten Qualitätsprodukte, seine Kompetenzen im Supply Chain Management und seine hohe Wettbewerbsfähigkeit auf den asiatischen Märkten ab.



Während der feierlichen Vertragsunterzeichnung sagte ein führender Vertreter der Trung Nam Group: "Zumal dies das erste Investment des Konzerns in ein Solarkraftwerk ist, hat sich Trung Nam im Vorfeld sehr sorgfältig die namhaften Anbieter angeschaut und einen führenden Zulieferer in puncto Technologie, Produkte und Rohstoffe ausgewählt."



Yin Rongfang, Vice President und Leiter des Bereichs Global Sales und Marketing von Trina Solar, sagte: "Wir fühlen uns sehr geehrt, bei diesem integrierten Projekt zur regenerativen Stromerzeugung mit Trung Nam zusammenarbeiten zu können. Das Projekt setzt für die vietnamesische PV-Branche neue Standards und ist für das Engagement von Trina Solar in den Wachstumsmärkten ein weiterer wichtiger Schritt. Dank unserer tief greifenden Kenntnisse des vietnamesischen Marktes konnten wir in dem Land eine Solarzellenfabrik mit einer Produktionsleistung von 1 GW aufbauen, neben einigen weiteren Projekten, die sich noch in der Entwicklungsphase befinden."



Er fügte hinzu, dass die Marktpräsenz der Produkte der Marke Trina Solar in Vietnam sich weiter verstärken und so zur Umsatzsteigerung des Unternehmens in der APAC-Region beitragen wird.



Yin wies darauf hin, dass Trina Solar als weltweit führender Hersteller von Solarmodulen ein starkes internationales Team für den weltweiten Vertrieb aufgebaut hat und mittlerweile Produkte in über 100 Länder auf der ganzen Welt verkauft. Bis Ende 2017 hat das Unternehmen insgesamt 32 GW ausgeliefert und steht damit auf Platz eins der PV-Modulhersteller.



Allein 2017 beliefen sich die weltweiten Auslieferungen von Trina Solar auf mehr als 9 GW, davon über 60 Prozent außerhalb seines chinesischen Heimatmarktes. Rongfang Yin: "Neben dem fortgesetzten Wachstum in Europa und anderen etablierten Märkten hat die Nachfrage für unsere Produkte seit Anfang des Jahres auch im Nahen Osten, in Lateinamerika und in den asiatisch-pazifischen Ländern deutlich angezogen. Dank des anhaltenden Erfolgs in den Wachstumsmärkten sind unsere Auftragsbücher weit besser gefüllt als erwartet." Auch im dritten Quartal 2018 verkaufen sich die Module von Trina Solar auf der ganzen Welt weiterhin gut und die Produktionsanlagen des Unternehmens innerhalb und außerhalb Chinas sind voll ausgelastet. Trina Solar baut derzeit seine Lieferkapazitäten weiter aus, um die wachsende Nachfrage nach seinen Produkten befriedigen zu können.



Zwar ist die Nachfrage nach PV-Anlagen auf Wohnhäusern und in Großanlagen in China zurückgegangen; der Grund sind neue politische Vorgaben für den PV-Markt, die am 31. Mai 2018 in Kraft traten. Jedoch baut Trina Solar derzeit seine Kapazitäten in internationalen Märkten als Teil seines langfristigen Entwicklungsplans weiter aus. Dahinter steht die Strategie einer ausgewogenen Ausrichtung auf etablierte und aufstrebende Märkte . Dank dieser Maßnahmen kann das Unternehmen Risiken viel besser kontrollieren und so die Auswirkungen der neuen politischen Vorgaben und des an Schärfe zunehmenden Handelskriegs in verschiedenen Märkten abmildern. Das Unternehmen wird auch weiterhin seine Stärken bei der Fertigung und bei der Marktentwicklung nutzen, wobei es das Ziel verfolgt, entlang der gesamten Wertschöpfungskette Nutzwert zu bieten. Auch hier stehen, neben einer Verbesserung der weltweiten Wettbewerbsfähigkeit, die Wachstumsmärkte sowie die gesamte weltweite Lieferkette im Mittelpunkt.



OTS: Trina Solar newsroom: http://www.presseportal.de/nr/105734 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_105734.rss2



Pressekontakt: Ching Wang +86-187-1794-2460