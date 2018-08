Berlin (ots) - Die SPD stellte einen Kanzler, der den Friedensnobelpreis erhielt. Sie baute in zäher politischer Arbeit einen Wohlfahrtsstaat auf, kämpfte gegen Extremisten. Nach der jüngsten Umfrage des Deutschlandtrends interessieren sich 18 Prozent der Deutschen für diese Partei. Die AfD ist fünf Jahre alt. Sie wurde von Euro-Kritikern gegründet und von Rechtsextremisten übernommen. ... In dieser Partei gibt es Menschen, die Widerstandskämpfer gegen Hitler als Verräter bezeichnen. Nach der neuesten Umfrage des Deutschlandtrends interessieren sich 17 Prozent der Deutschen für diese Partei. Ein Prozent Unterschied liegen noch zwischen der SPD und der AfD. Eine bittere Zwischenbilanz der deutschen Geschichte.



OTS: Berliner Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/100787 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_100787.rss2



Pressekontakt: Berliner Zeitung Redaktion christine.dankbar@dumont.de