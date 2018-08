Die Analysten der Baader Bank haben ihre Empfehlung "buy" und ihr Kursziel von 51,0 Euro für Andritz in Reaktion auf die Zweitquartalszahlen des Technologiekonzerns bestätigt. Positiv wertet der Baader-Analyst Peter Rotenaicher die angekündigte Akquisition der nordamerikanischen Xerium Technologies.

Für das laufende Geschäftsjahr 2018 des Konzerns prognostizieren die Analysten einen Gewinn von 2,93 Euro je Aktie. Die Schätzungen für die Folgejahre liegen bei 3,16 (2019) und 3,30 (2020) Euro. Die Dividenden werden mit 1,60 (2018), 1,70 (2019) und 1,75 (2020) Euro je Aktie erwartet.

An der Wiener Börse schlossen Andritz am Freitag mit einem Plus von 0,49 Prozent bei 51,00 Euro.

ISIN: AT0000730007