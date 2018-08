Halle (ots) - Im August 1946 - also lange bevor er sie bauen ließ - nannte Mao Zedong die Atombombe einen Papiertiger. Nun, dieser Papiertiger hat uns womöglich das Leben gerettet. Der Preis für den Einsatz von Atombomben war der, selbst Opfer atomarer Vernichtung zu werden. Der erschien ein paar Jahrzehnte lang deutlich zu hoch. Wir müssen davon ausgehen, dass die Möglichkeit des Einsatzes taktischer Atomwaffen heute an mehr Stellen in der Welt erwogen wird, als noch vor zehn Jahren. Es melden sich ja sogar wieder Stimmen, die für deutsche Atomwaffen plädieren. Wir haben die Wahl, wie wir einander oder die Welt in die Luft sprengen. Wir können sie auch vergiften. Wir müssen dann nur weitermachen wie bisher.



OTS: Mitteldeutsche Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/47409 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_47409.rss2



Pressekontakt: Mitteldeutsche Zeitung Hartmut Augustin Telefon: 0345 565 4200 hartmut.augustin@mz-web.de